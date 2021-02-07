|
Почему белорусы выбрасывают дорогие лекарства и чем это вредно
Источник материала: Хартия'97
Почему белорусы выбрасывают дорогие лекарства и чем это вредно
В лидерах – таблетки против гипертонии, обезболивающие препараты и антибиотики.
С 2019 года активисты проекта «Природа без фармацевтических отходов» устанавливают в белорусских городах контейнеры для сбора просроченных лекарств. Пока таких контейнеров 20 в 11 городах и одном горпоселке (в Минске - в поликлинике №40). А с 1 апреля к программе по установке контейнеров для лекарств, ставших ненужными и небезопасными, в столице обещали подключиться и госорганы - специальные контейнеры планируют установить в поликлиниках и аптеках.
За год, пока шел экологический проект, активисты собрали 67 кило просроченных лекарственных средств. О том, какие таблетки белорусы выбрасывают чаще всего
- Мы анализировали препараты с истекшим сроком годности, которые в минувшем году были собраны в четырех городах – Минске, Барановичах, Вилейке и Иваново, - рассказала Наталья Яранцева. – Самая большая доля среди них - это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Среди лидеров – препараты от артериальной гипертензии. Часто в контейнеры для ненужных лекарств попадал и известный многим нитроглицерин, который многие носят в сумках, в карманах как своеобразный препарат «скорой помощи» для купирования стенокардии. Носят его до тех пор, пока не заканчивается срок годности или не портится упаковка.
Дальше – популярные обезболивающие препараты. На третьем – антибиотики, особенно безрецептурные, те, что часто рекомендуют медики. Среди лидеров препараты, которые врачи прописывают при укусах клещей. И как раз антибиотики вызывают у нас, специалистов, особое беспокойство. Ведь наличие большого количества блистеров противомикробных лекарственных средств с количеством отсутствующих доз, не соответствующих курсу лечения, свидетельствует о прекращении приема до полного выздоровления. А это может привести к развитию антибиотикорезистентности - привыкания к антибиотику.
- На ваш взгляд, почему же так много лекарств оказываются в спецконтейнерах?
- Причин несколько. Врачи, как правило, выписывают лекарственные средства на курсовой прием, а пациенты, попринимав таблетки несколько дней и почувствовав некоторое облегчение своего состояния, не допивают курс до конца. Как следствие – осталось, пролежало, выбросили. Еще один момент: белорусы – народ запасливый, и покупают впрок не только гречку, но и лекарства. Часто купленные на черный день таблетки лежат годами и не пригождаются. Другой вариант: на курс надо, например, 28 таблеток, а в упаковке их 30. Значит, две отправятся в мусорное ведро.
- А есть ли какая-то специфика по выброшенным лекарствам в каждом из четырех городов?
- Первые три группы лекарственных средств для всех городов примерно одинаковы, а вот дальше – у каждого свое. Так, например, в Иваново мы нашли много выброшенных упаковок с успокаивающими и стимулирующие мозговое кровообращение препаратами. В Барановичах – аж 195 доз рецептурного недешевого препарата с противосудорожным действием, а также немало таблеток, которые принимают больные при 2 типе сахарного диабета. Правда, любят этот препарат и худеющие барышни, которые принимают его не по целевому направлению, а как «препарат перед банкетом». Хотя у него есть побочка - развивается диарея. В Вилейке в 12 кг выброшенных лекарств обнаружили почти 500 таблеток средств, которые снижают давление.
Почему все настолько разное? Предположу, что внуки могли почистить аптечку бабушки-гипертоника. Или умер долго и серьезно болеющий человек, а родные принесли все его запасы.
«Из-за некоторых человеческих препаратов рыбы теряют чувство опасности и становятся бесстрашными»
- Насколько велики риски для природы и человека от просроченных таблеток, которые с мусором попадают в окружающую среду?
- Среди лекарственных веществ есть такие, которые в окружающей среде до определенной концентрации накапливаются, а потом начинают разрушаться. Есть те, которые не разрушаются и сохраняют часть молекулы, что проявляет фармакологическое действие, и, соответственно, накапливаются в природе. Скажем, в Европе есть исследования, что молекулы известного препарата от давления обнаруживаются в питьевой воде из-под крана. Молекула эта маленькая, жесткая, ее никакими очистными сооружениями не словить. Получается, что и в организме человека данный препарат не метаболизирует - он выполняет свою фармакологическую роль и выводится. Фармацевты знают такие препараты и обычно консультируют врачей: при прочих равных условиях лучше выписать другой препарат, если это не идет в ущерб пациенту.
В окружающую среду все чаще попадают антибиотики. Это очень плохо. В природе они подвергаются биотрансформации, но не в полной степени - фармакологическое действие их остается. Получается, что мы с водой можем получить эти антибиотики. И большая опасность, что и у человека, и у животных развивается со временем привыкание. Исчезновение симптомов не всегда означает, что инфекция полностью уничтожена. Просто через некоторое время бактерии становятся устойчивыми к этому лекарству. При следующем, возможно очень серьезном заболевании, требующим антибиотикотерапии, придется использовать другой препарат, а ведь их список не бесконечен.
- Об этом нечасто говорят…
- Считаю, что проблема требует проведения большей разъяснительной работы с пациентами со стороны медицинских и фармработников о важности завершения полного курса лечения.
Выброшенные же обезболивающие препараты плохо влияют на морских и речных обитателей – рыб, моллюсков. Скажем, из-за некоторых человеческих препаратов рыбы теряют чувство опасности и становятся бесстрашными. Опасно попадание в окружающую среду гормональных препаратов. Удивительно, но, скажем, мужские половые гормоны в природе очень быстро подвергаются биоаккумуляции и теряют свою активность, а женские не теряют своих свойств. И эти эстрогены влияют на репродуктивную функцию животных и рыб, и кто знает, может быть попадая в питьевую воду может воздействовать и на человека.
- Если рядом нет контейнера для просроченных лекарств, то куда все же предпочтительнее выбросить ставшие ненужными таблетки?
- По крайней мере, лучше в мусорное ведро, чем в канализацию. Но раз нам, минчанам, по весне обещают уже установить контейнеры повсеместно, то я рекомендовала бы подождать и потом выбросить в специальный контейнер.
- А есть ли такие лекарственные препараты, которые можно выбрасывать без всякого зазрения совести в мусорное ведро?
- Не оказывают негативного влияния на окружающую среду всевозможные биологически-активные добавки, гомеопатия, настойки и сиропы на лекарственном сырье, витамины и активированный уголь.
- Наталья, сейчас в Беларуси просроченные лекарственные средства сжигают, но я знаю, что вы предлагаете альтернативный путь…
- При сжигании выделяется много диоксинов, которые попадают в воздух и оказывают негативное влияние на здоровье человека. Мы с коллегами на кафедре фармацевтической химии ищем альтернативу и занимаемся созданием нового способа обезвреживания фармотходов. В его основу положили не сжигание, а химический метод утилизации. Мы все лекарственные средства разделили по химическому строению пока на 10 групп, но в итоге, после завершения эксперимента, их может будет и меньше. И на каждую группу есть свой реактив, который уничтожит фармакологически активную часть молекулы. В итоге получатся неактивные продукты.
Экспериментальная модель состоит из специального реактора-утилизатора, куда мы помещаем таблетки, туда же раскрываем ампулу с реактивом, можем немного нагреть (если требуется), перемешать. Какое то время идет дезактивация, а потом содержимое становится неопасным для окружающей среды. Тогда мы растворяем его в большом количестве воды и в виде неактивных веществ спускаем в канализацию. Такие утилизаторы можно было бы поставить в каждом городе и сэкономить на перевозке просроченных лекарств к двум пунктам в стране как это делается сейчас (расположены они под Минском и в Витебске – Ред.). Экономическую составляющую мы пока не просчитывали, но думаю, не прогорим, потому что реактивы точно недорогие.
Нормативные документы запрещают фармацевтам отрезать от упаковки и продавать по нескольку таблеток, но они имеют право продавать не полную упаковку, а разделить ее на блистеры (в упаковке их может быть от двух до десяти). Фармацевты советуют, если вы не уверены в лекарственном средстве – подойдет оно вам или не подойдет, поможет или не поможет – купите сначала один-два блистера, но не огромную упаковку из 30-60 таблеток. Так вы и денег меньше потратите и не выбросите.
Каждый четвертый лекарственный препарат, который был не использован и выброшен в контейнеры для сбора лекарственных средств, установленные экологами в минувшем году, – был куплен по рецепту врача.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лидерах – таблетки против гипертонии, обезболивающие препараты и антибиотики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)