Источник материала: Хартия'97

В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных 7.02.2021, 11:45

Фото: Белсат

Жители города запустили сотни корабликов с именами борцов за свободу нашей страны.

На день 7 февраля в Беларуси политзаключенными признали уже 228 человек.

В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного, сообщает «Белсат» .

Одним из организаторов акции в Вильнюсе стала Яна Чернявская, внучка Нины Багинской.



Фото: Белсат



Фото: Белсат



Фото: Белсат



Фото: Белсат

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