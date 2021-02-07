|
В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных
Жители города запустили сотни корабликов с именами борцов за свободу нашей страны.
На день 7 февраля в Беларуси политзаключенными признали уже 228 человек.
В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного, сообщает
Одним из организаторов акции в Вильнюсе стала Яна Чернявская, внучка Нины Багинской.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители города запустили сотни корабликов с именами борцов за свободу нашей страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)