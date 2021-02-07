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В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных

07.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных

  • 7.02.2021, 11:45
В Вильнюсе прошла акция в поддержку белорусских политзаключенных
Фото: Белсат

Жители города запустили сотни корабликов с именами борцов за свободу нашей страны.

На день 7 февраля в Беларуси политзаключенными признали уже 228 человек.

В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного, сообщает «Белсат».

Одним из организаторов акции в Вильнюсе стала Яна Чернявская, внучка Нины Багинской.


Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат
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Жители города запустили сотни корабликов с именами борцов за свободу нашей страны.
 
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