Источник материала: Хартия'97

Яркий марш в Бостоне 2 7.02.2021, 11:27

1,083

Участников акции приветствовал сенатор от штата Массачусетс.

Белорусы Бостона присоединились к Международному дню солидарности с Беларусью и приурочили свою акцию ко дню рождения Тадеуша Костюшко – национального героя Беларуси, Польши и США, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%» .

Специально к этому событию, сенатор от штата Массачусетс Эд Марки прислал белорусам Бостона письмо, в котором он выразил свою поддержку нашим смелым соотечественникам, борющимся за свободу слова, свободные выборы и права человека.

Встреча прошла очень насыщенно: был и доклад о Тадеуше Костюшко, символично прочитанный возле его памятника, и марш по центру Бостона с барабаном и 10-метровым флагом, и выступление американца, предки которого родом из Беларуси. В конце акции белорусы Бостона пробежали во всю мощь марафон свободы.

«Мы хотим, чтобы люди в Беларуси знали, что они не одни в своей борьбе за свободу и справедливость. Мы вместе с ними каждый день!», — заявили участники акции.





































Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .