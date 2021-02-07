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Яркий марш в Бостоне

07.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Яркий марш в Бостоне

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  • 7.02.2021, 11:27
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Яркий марш в Бостоне

Участников акции приветствовал сенатор от штата Массачусетс.

Белорусы Бостона присоединились к Международному дню солидарности с Беларусью и приурочили свою акцию ко дню рождения Тадеуша Костюшко – национального героя Беларуси, Польши и США, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Специально к этому событию, сенатор от штата Массачусетс Эд Марки прислал белорусам Бостона письмо, в котором он выразил свою поддержку нашим смелым соотечественникам, борющимся за свободу слова, свободные выборы и права человека.

Встреча прошла очень насыщенно: был и доклад о Тадеуше Костюшко, символично прочитанный возле его памятника, и марш по центру Бостона с барабаном и 10-метровым флагом, и выступление американца, предки которого родом из Беларуси. В конце акции белорусы Бостона пробежали во всю мощь марафон свободы.

«Мы хотим, чтобы люди в Беларуси знали, что они не одни в своей борьбе за свободу и справедливость. Мы вместе с ними каждый день!», — заявили участники акции.










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Участников акции приветствовал сенатор от штата Массачусетс.
 
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