|
Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)
Белорусы борются за свободу 183-й день подряд.
Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью. С инициативой его проведения выступил штаб Светланы Тихановской.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.
В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного.
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил солидарность с белорусами: «Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление беларусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!»
Рижская Даугава загорелась бело-красно-белым цветом в знак поддержки демократии в Беларуси.
Белорусы Бостона присоединились к Международному дню солидарности с Беларусью и приурочили свою акцию ко дню рождения Тадеуша Костюшко – национального героя Беларуси, Польши и США. Специально к этому событию, сенатор от штата Массачусетс Эд Марки прислал белорусам Бостона письмо, в котором он выразил свою поддержку нашим смелым соотечественникам, борющимся за свободу слова, свободные выборы и права человека.
В Докшицах с самого утра партизаны тоже вышли на улицы города с национальными флагами.
Жители Жодино с самого утра большой колонной вышли на марш в честь Дня солидарности с Беларусью.
Акции, приуроченные ко Дню солидарности с Беларусью прошли в Париже, Бостоне, Жодино и Барановичах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы борются за свободу 183-й день подряд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)