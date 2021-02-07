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Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)

07.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)

  • 7.02.2021, 11:21
  • 1,284
Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)
Фото: charter97.org

Белорусы борются за свободу 183-й день подряд.

Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью. С инициативой его проведения выступил штаб Светланы Тихановской.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного.





Президент Литвы Гитанас Науседа выразил солидарность с белорусами: «Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление беларусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!»

Рижская Даугава загорелась бело-красно-белым цветом в знак поддержки демократии в Беларуси.

Белорусы Бостона присоединились к Международному дню солидарности с Беларусью и приурочили свою акцию ко дню рождения Тадеуша Костюшко – национального героя Беларуси, Польши и США. Специально к этому событию, сенатор от штата Массачусетс Эд Марки прислал белорусам Бостона письмо, в котором он выразил свою поддержку нашим смелым соотечественникам, борющимся за свободу слова, свободные выборы и права человека.










В Докшицах с самого утра партизаны тоже вышли на улицы города с национальными флагами.



Жители Жодино с самого утра большой колонной вышли на марш в честь Дня солидарности с Беларусью.

Акции, приуроченные ко Дню солидарности с Беларусью прошли в Париже, Бостоне, Жодино и Барановичах.

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