Арктический холод пришел в Беларусь: синоптики обещают до 28°С мороза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев - Sputnik. Сильные морозы на северо-восточную и центральную часть Беларуси принес арктический воздух, в ближайшие сутки ночью ожидается местами до 28°С мороза, сообщили в Гидрометцентре.

"Самыми холодными сутками на следующей неделе будет понедельник, когда ночью местами при прояснениях будет 22-28°С мороза. В остальной части недели установится классическая зимняя погода", - сообщил Sputnik дежурный синоптик в воскресенье.

В МЧС также предупредили, что в понедельник, 8 февраля днем по юго-западу ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

По словам специалиста Гидрометцентра, после понедельника морозы постепенно будут ослабевать. "В среду по республике будет 13-18°С мороза, ночью при прояснениях до минус 20°С", - сказал синоптик.

Такая погода оценивается синоптиками как неблагоприятное метеорологическое явление, морозы соответствуют оранжевому уровню опасности.

Отвечая на вопрос, откуда в Беларусь пришел такой холод, синоптик пояснил, что морозную погоду принес поток холодного воздуха с Арктики на фоне области повышенного давления. "Но юг республики находится под влиянием атмосферного фронта. Потому там теплее", - сказал специалист.

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