|
Из горящего подвала минской многоэтажки спасли человека
Источник материала: Навiны
Информация о пожаре в подвале дома № 9 по улице Матусевича поступила столичным спасателям вечером 6 февраля.
По сообщению МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники спасли из огня одного человека и эвакуировали еще троих, включая ребенка.
Устанавливается причина возникновения пожара.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информация о пожаре в подвале дома № 9 по улице Матусевича поступила столичным спасателям вечером 6 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)