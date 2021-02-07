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Из горящего подвала минской многоэтажки спасли человека

07.02.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Информация о пожаре в подвале дома № 9 по улице Матусевича поступила столичным спасателям вечером 6 февраля.

Из горящего подвала минской многоэтажки спасли человека
Фото: МЧС

По сообщению МЧС, прибывшие на место происшествия сотрудники спасли из огня одного человека и эвакуировали еще троих, включая ребенка.

Устанавливается причина возникновения пожара.

 
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Информация о пожаре в подвале дома № 9 по улице Матусевича поступила столичным спасателям вечером 6 февраля.
 
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