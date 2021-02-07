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Поляки строят в Каменной Горке большой комплекс с бассейнами и банями

07.02.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К 7 ноября 2022 года планируется достроить ФОК «Мандарин» на пересечении улиц Неманской и Казимировской. Заказчиком по возведению обоих объектов выступает ГП «Аква-Минск».

Поляки строят в Каменной Горке большой комплекс с бассейнами и банями

В новом комплексе будут водно-термальная зона с бассейнами, банями, ледяной комнатой, дополнительными гидропроцедурами, а также массажный кабинет, тренажерный зал, передает minsknews.by.

По желанию городских властей в комплексе добавили хоккейную коробку с мобильными трибунами и пунктом проката инвентаря. Планируются массовые сеансы катания на коньках, у любителей будет возможность играть в хоккей, при необходимости лед будут арендовать для тренировок спортсменов.

Площадь комплекса составит более 11 тыс. м2. Работы ведет польская компания UNIBEP S.A., которая возводила медицинский и теннисный центры «Аква-Минск», гостиницу «Виктория».

Поляки строят в Каменной Горке большой комплекс с бассейнами и банями

Первый «Мандарин» работает на улице Герасименко с ноября 2015 года. Второй сдадут в Лошице в начале 2022 года, третий — в Каменной Горке. Проект на аналогичный спорткомплекс разрабатывается для Слонима.

 
Теги: Минск
 
 
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К 7 ноября 2022 года планируется достроить ФОК «Мандарин» на пересечении улиц Неманской и Казимировской. Заказчиком по возведению обоих объектов выступает ГП...
 
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