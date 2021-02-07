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В Нацбанке объяснили причину подорожания продуктов и лекарств
07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В четвертом квартале годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%.
В Нацбанке объяснили причину роста цен на ряд продуктов и овощей, а также лекарств. Об этом говорится в
По данным отчета, в четвертом квартале годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%.
Основными факторами ускорения инфляции стали дальнейший перенос в цены ослабления белорусского рубля на фоне высоких инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов, а также шоки предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, сообщают в Нацбанке.
Ускорение инфляции в конце года было обеспечено преимущественно за счет динамики свободных цен. Регулируемые цены и тарифы увеличивались умеренными темпами. Сохранялся ускоренный рост цен на плодоовощную продукцию.
В Нацбанке утверждают, что рост цен на сахар, кондитерские изделия и подсолнечное масло стало следствием неурожая подсолнечника и сахарной свеклы в регионе.
В свою очередь, удорожание овощей могло быть вызвано «сбоями в логистических цепочках вследствие ограничительных мер, принимаемых странами в рамках борьбы с пандемией».
Также сохранялся ускоренный рост цен производителей на молоко сырое коровье, цыплят-бройлеров мясных и мясо-яичных пород, яйца куриные. Что отразилось на ускорении роста цен соответствующих позиций потребительского рынка. Схожая картина наблюдалась в фармацевтике: рост цен производителей отразился на ценах для потребителей.
В декабре 2020-го «более высокими темпами увеличивались тарифы на услуги связи, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, а также цены на медикаменты».
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В четвертом квартале годовая инфляция составила 7,4% против плановых 5.
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