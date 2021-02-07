В Нацбанке объяснили причину подорожания продуктов и лекарств

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В четвертом квартале годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%.





В Нацбанке объяснили причину роста цен на ряд продуктов и овощей, а также лекарств. Об этом говорится в отчете о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в IV квартале 2020-го.

По данным отчета, в четвертом квартале годовая инфляция составила 7,4% при установленном целевом параметре не более 5%.

Основными факторами ускорения инфляции стали дальнейший перенос в цены ослабления белорусского рубля на фоне высоких инфляционно-девальвационных ожиданий экономических агентов, а также шоки предложения на рынках отдельных продовольственных товаров, сообщают в Нацбанке.

Ускорение инфляции в конце года было обеспечено преимущественно за счет динамики свободных цен. Регулируемые цены и тарифы увеличивались умеренными темпами. Сохранялся ускоренный рост цен на плодоовощную продукцию.

В Нацбанке утверждают, что рост цен на сахар, кондитерские изделия и подсолнечное масло стало следствием неурожая подсолнечника и сахарной свеклы в регионе.

В свою очередь, удорожание овощей могло быть вызвано «сбоями в логистических цепочках вследствие ограничительных мер, принимаемых странами в рамках борьбы с пандемией».

Также сохранялся ускоренный рост цен производителей на молоко сырое коровье, цыплят-бройлеров мясных и мясо-яичных пород, яйца куриные. Что отразилось на ускорении роста цен соответствующих позиций потребительского рынка. Схожая картина наблюдалась в фармацевтике: рост цен производителей отразился на ценах для потребителей.

В декабре 2020-го «более высокими темпами увеличивались тарифы на услуги связи, стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, а также цены на медикаменты».