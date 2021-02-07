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В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице

07.02.2021 12:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске начали строить сразу два многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса, которые войдут в сеть «Мандарин». Один из них располагается в Каменной Горке на пересечении ул. Неманской и Казимировской, второй — в Лошице на ул. Я. Лучины. Заказчиком по возведению обоих объектов выступает ГП «Аква-Минск». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Объекты будут отличаться визуально, но создаются в одной концепции. Как рассказал директор «Мандарина» Александр Герасимович, в новых МФК будет водно-термальная зона с бассейнами (для взрослых, для малышей до четырех лет, для обучения плаванию). Здесь же комплекс различных бань и саун, ледяная комната, дополнительные гидропроцедуры (гидромассажные ванны-джакузи, «водопад» и подводный массаж), места для отдыха, где можно полежать на шезлонгах. Будет и массажный кабинет. Еще одной составляющей каждого центра станет большой тренажерный зал и два зала поменьше, предназначенные для аэробики, групповых тренировок или занятий детских групп общефизической подготовкой.

Так будет выглядеть комплекс в Каменной Горке:

В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице

А вот так в Лошице:

В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице
В Каменной Горке появится большой комплекс с бассейнами и банями. Еще один построят в Лошице

Площадь комплекса на ул. Я. Лучины составит 5 тыс. кв. м, а на ул. Казимировской — более 11 тыс. кв. м, потому водно-термальная зона там будет обширнее. Например, запланировано больше бань, еще одна дорожка в бассейне. Также по желанию городских властей в МФК в Каменной Горке добавили хоккейную коробку с мобильными трибунами и другими сопутствующими помещениями: пунктом проката инвентаря, раздевалками, душевыми, комнатой для переодевания. В этой части комплекса планируются массовые сеансы катания на коньках, у любителей будет возможность играть в хоккей, при необходимости лед будут арендовать для тренировок спортсменов. Попасть на каток можно будет из общего холла здания. Также в новых МФК будут мини-кафе — от крупного объекта общественного питания здесь решили отказаться.

Строит оба комплекса польская компания UNIBEP S.A., которая возводила медицинский и теннисный центры «Аква-Минск», новую гостиницу «Виктория». Объект будут сданы под ключ, что важно для заказчика, ведь в проект уже заложены конкретные материалы для оформления интерьеров, необходимое оборудование. Финансирование будет идти за заемные и частично за собственные средства предприятия-заказчика.

По словам А. Герасимовича, сдать «Мандарин» в Лошице намечено не позднее 8 марта 2022 года, в Каменной Горке — примерно к 7 ноября того же года.

На вопрос о дальнейшем расширении сети собеседник ответил, что о Минске пока речи не идет, но в будущем еще один «Мандарин» может появиться в Слониме. Напомним, первый МФК сети открылся на улице Герасименко в Минске в 2015 году.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске начали строить сразу два многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса, которые войдут в сеть «Мандарин». Один из них располагается в...
 
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