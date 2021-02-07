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Посольство США: в знак солидарности мы проходим этот путь вместе с народом Беларуси

07.02.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США поддерживают беларусов в их стремлении к демократии, свободе и справедливости. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по случаю Дня солидарности с Беларусью на официальном сайте посольства США в нашей стране.

«Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело», — говорится в сообщении дипмиссии.

Представители посольства напоминают, что в «Акте о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года», принятом Конгрессом и подписанным президентом США, изложена позиция Америки в отношении Беларуси. Она заключается в поддержке беларусского народа, требовании соблюдения прав человека и привлечении к ответственности лиц, нарушающих права беларусских граждан. Для поддержки беларусского народа в стремлении к демократии США будут работать в этом направлении вместе с европейскими партнерами.

В заявлении приводится цитата беларусского лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич: «Свобода — это не быстрый праздник, как мы мечтали. Это путь, долгий путь».

«Каким бы долгим и извилистым ни был этот путь, в знак солидарности Соединенные Штаты проходят его вместе с народом Беларуси», — резюмируют авторы заявления.
 
 
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США поддерживают беларусов в их стремлении к демократии, свободе и справедливости. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по случаю Дня солидарности с...
 
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