Facebook не вошел в мировой ТОП-10 от Fortune





Места в топ-10 распределились следующим образом:





Apple;





Amazon;





Microsoft;





Walt Disney;





Starbucks;





Berkshire Hathaway;





Alphabet (Google);





JPMorgan Chase





Netflix;





Costco Wholesale.





Apple уже 14 лет держится на первой строчке. Одна из причин — стабильная прибыль и хорошая репутация. Очевидно, что Facebook совсем в иной ситуации. Компания в последние годы испытала репутационные скандалы, в том числе касающиеся личных данных пользователей знаменитой соцсети. Помимо прочего, это вылилось в конкретные финансовые потери. Например, из-за скандала с Cambridge Analytica гигант должен заплатить $5 млрд.