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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой
07.02.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на ее фоне затерялось. Но ученые и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.
Это третий эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в
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Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрел подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально.
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