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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

07.02.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой

К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на ее фоне затерялось. Но ученые и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

Это третий эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях и в Заполярье.

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Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрел подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально.
 
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