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При сходе ледника в индийском Уттаракханде без вести пропали более 150 человек

07.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

По имеющейся информации, большинство пропавших – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», которая приняла на себя основной удар стихии, сообщает «РИА Новости».

Ледовые массы сошли в высокогорные районы по гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали масштабное наводнение.

Гидроэлектростанции, расположенные ниже по течению рек в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды, чтобы избежать разрушений.

Власти штата Уттаракханд объявили об эвакуации жителей поселений, а также рабочих, занятых на строительстве   автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе.

Фото и видео: РИА Новости

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По имеющейся информации, большинство пропавших – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», которая приняла на себя основной удар стихии, сообщает «РИА Новости»....
 
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