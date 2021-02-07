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При сходе ледника в индийском Уттаракханде без вести пропали более 150 человек
Источник материала: ОНТ
По имеющейся информации, большинство пропавших – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», которая приняла на себя основной удар стихии,
Ледовые массы сошли в высокогорные районы по гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали масштабное наводнение.
Гидроэлектростанции, расположенные ниже по течению рек в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды, чтобы избежать разрушений.
Власти штата Уттаракханд объявили об эвакуации жителей поселений, а также рабочих, занятых на строительстве автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе.
Фото и видео: РИА Новости
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По имеющейся информации, большинство пропавших – рабочие гидроэлектростанции «Ришиганга», которая приняла на себя основной удар стихии, сообщает «РИА Новости»....
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