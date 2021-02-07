Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет Республики Беларусь направил документы на экстрадицию основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа Протасевича, информирует официальный канал СК.

По информации начальника международно-правового отдела Следственного комитета Михаила Вавуло, между Республикой Беларусь и Республикой Польша действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции.

«Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», – отметил Михаила Вавуло.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram