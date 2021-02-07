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Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет Республики Беларусь направил документы на экстрадицию основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа Протасевича,
По информации начальника международно-правового отдела Следственного комитета Михаила Вавуло, между Республикой Беларусь и Республикой Польша действует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции.
«Я хотел бы донести следующую мысль: принимая решение сбежать, преступник всегда считает, что таким образом можно избежать наказания. Однако наша практика показывает, что наказания избежать не удастся, где бы ни прятались и куда бы ни бежали правонарушители», – отметил Михаила Вавуло.
Фото: Следственный комитет Республики Беларусь
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Следственный комитет Республики Беларусь направил документы на экстрадицию основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора ресурса Романа...
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