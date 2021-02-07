В усиленном режиме в выходные работает ГАИ

Источник материала: ОНТ

Водителям рекомендуют вспомнить и не нарушать правила дорожного движения. В выходные ГАИ работает в усиленном режиме.

Повышенное внимание – выявлению тех, кто садится за руль в нетрезвом виде или не имеет прав. Наряды дорожно-патрульных служб проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности, световозвращающих элементов.

В ГАИ отмечают, в сложных погодных условиях личный состав ориентирован на помощь участникам движения. Стражи дорог организуют проезд общественного транспорта, сопровождают колонны снегоуборочной техники и регулируют движение.

Фото: blizko.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram