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В усиленном режиме в выходные работает ГАИ
Источник материала: ОНТ
Водителям рекомендуют вспомнить и не нарушать правила дорожного движения. В выходные ГАИ работает в усиленном режиме.
Повышенное внимание – выявлению тех, кто садится за руль в нетрезвом виде или не имеет прав. Наряды дорожно-патрульных служб проконтролируют соблюдение скоростных режимов, правил обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности, световозвращающих элементов.
В ГАИ отмечают, в сложных погодных условиях личный состав ориентирован на помощь участникам движения. Стражи дорог организуют проезд общественного транспорта, сопровождают колонны снегоуборочной техники и регулируют движение.
Фото: blizko.by
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Водителям рекомендуют вспомнить и не нарушать правила дорожного движения. В выходные ГАИ работает в усиленном режиме. Повышенное внимание – выявлению тех, кто...
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