Доступно и наглядно: более 200 учебников обновлено за последние 4 года

Источник материала: ОНТ

Упор на практику, доступность и наглядность – в новых учебных программах для школ. Только за последние четыре года обновлено более двухсот учебников.

Специальные программы разрабатываются для желающих изучать углубленно некоторые предметы. Такое профильное обучение начинается с 8 класса. Работают также педагогические, аграрные, военно-патриотические и спортивно-педагогические классы.

Обновляется и материально-техническая база школ. Поступает новое современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, а также мультиборды и спортивный инвентарь.

Фото: sb.by

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