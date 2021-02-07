|
Доступно и наглядно: более 200 учебников обновлено за последние 4 года
Источник материала: ОНТ
Упор на практику, доступность и наглядность – в новых учебных программах для школ. Только за последние четыре года обновлено более двухсот учебников.
Специальные программы разрабатываются для желающих изучать углубленно некоторые предметы. Такое профильное обучение начинается с 8 класса. Работают также педагогические, аграрные, военно-патриотические и спортивно-педагогические классы.
Обновляется и материально-техническая база школ. Поступает новое современное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, а также мультиборды и спортивный инвентарь.
Фото: sb.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упор на практику, доступность и наглядность – в новых учебных программах для школ. Только за последние четыре года обновлено более двухсот учебников. Специальные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)