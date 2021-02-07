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В Пуховичском районе почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика

07.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пуховичском районе почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика

Равнение молодого поколения на героя! В деревне Блужа Пуховичского района военнослужащие сил специальных операций почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика.

20-летний белорус в феврале 1980 года в Афганской провинции Кунар, прикрывая отход товарищей, подорвал миной группу противников. При этом сам погиб. Память о старшем сержанте бережно хранят в местной средней школе, здесь открыт Мемориальный музей имени Николая Чепика.

Юлия Хачатурова, научный сотрудник Музея Героя Советского Союза Николая Чепика: «Мы стараемся больше рассказать, какими качествами обладал Коля, когда он ещё учился здесь. Каким помнят его одноклассники и учителя. Не так важно, что у тебя в аттестате стоят сплошные десятки. На примере Коли мы пытаемся рассказать детям, каким должен быть настоящий патриот и настоящий герой».

За выполнение интернационального долга в Афганистане звание Героя Советского Союза Николай Чепик получил одним из первых, правда, посмертно. Имя героя сегодня носит школа и улица в его родной деревне. А в Витебске установлен памятник отважному белорусу.

Фото: drugniy.info

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Теги: Витебск
 
 
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Равнение молодого поколения на героя! В деревне Блужа Пуховичского района военнослужащие сил специальных операций почтили память Героя Советского Союза Николая...
 
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