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В Пуховичском районе почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика
Источник материала: ОНТ
Равнение молодого поколения на героя! В деревне Блужа Пуховичского района военнослужащие сил специальных операций почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика.
20-летний белорус в феврале 1980 года в Афганской провинции Кунар, прикрывая отход товарищей, подорвал миной группу противников. При этом сам погиб. Память о старшем сержанте бережно хранят в местной средней школе, здесь открыт Мемориальный музей имени Николая Чепика.
За выполнение интернационального долга в Афганистане звание Героя Советского Союза Николай Чепик получил одним из первых, правда, посмертно. Имя героя сегодня носит школа и улица в его родной деревне. А в Витебске установлен памятник отважному белорусу.
Фото: drugniy.info
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Равнение молодого поколения на героя! В деревне Блужа Пуховичского района военнослужащие сил специальных операций почтили память Героя Советского Союза Николая...
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