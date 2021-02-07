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Война с российским телевидением в Латвии и Украине
Источник материала: ОНТ
У наших соседей продолжается война в информационном поле. В Латвии будут штрафовать за просмотр российского телевидения.
Соответствующие поправки к закону утвердил парламент страны. Официальная формулировка – ограничить доступ зрителей к нелицензионному контенту. Ранее по латвийскому закону наказывали поставщиков таких услуг – операторов спутникового вещания, теперь запреты ударят по кошельку граждан.
Впрочем, меры не оригинальные. На этой неделе официальный Киев закрыл три российских телеканала. Это вызвало недовольство граждан – люди вышли на улицы украинской столицы, произошли стычки с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и жёстко задерживали протестующих.
Фото: Pinterest
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У наших соседей продолжается война в информационном поле. В Латвии будут штрафовать за просмотр российского телевидения. Соответствующие поправки к закону...
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