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Война с российским телевидением в Латвии и Украине

07.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Война с российским телевидением в Латвии и Украине

У наших соседей продолжается война в информационном поле. В Латвии будут штрафовать за просмотр российского телевидения.

Соответствующие поправки к закону утвердил парламент страны. Официальная формулировка – ограничить доступ зрителей к нелицензионному контенту. Ранее по латвийскому закону наказывали поставщиков таких услуг – операторов спутникового вещания, теперь запреты ударят по кошельку граждан.

Впрочем, меры не оригинальные. На этой неделе официальный Киев закрыл три российских телеканала. Это вызвало недовольство граждан – люди вышли на улицы украинской столицы, произошли стычки с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и жёстко задерживали протестующих.

Фото: Pinterest

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У наших соседей продолжается война в информационном поле. В Латвии будут штрафовать за просмотр российского телевидения. Соответствующие поправки к закону...
 
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