ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что подарить мужчине на 14 февраля: 18 оригинальных идей для любимого

07.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что подарить мужчине на 14 февраля: 18 оригинальных идей для любимого

Ежегодно 14 февраля весь мир празднует День всех влюбленных (или День Святого Валентина). И мы считаем, что это замечательный повод еще раз признаться второй половинке в своих чувствах! А как в этот день порадовать любимого мужчину – читайте в нашей подборке.

 

1. Держатель для смартфона

Этот подарок понравится любому автомобилисту, но может пригодиться и дома или в офисе. С помощью такого держателя смартфон можно закрепить на лобовом и использовать в качестве навигатора или видеорегистратора, а дома и на рабочем месте – как веб‑камеру. 


2. Ремень, галстук или запонки

Классические элементы гардероба обязательно пригодятся любому мужчине. Цвет, форму, фасон выбирайте в соответствии с уже имеющимся у мужчины гардеробом. Более сдержанные варианты подойдут на каждый день, а для особых моментов можно обратить внимание на яркие модели.


3. Термокружка или термос

Что может быть лучше, чем утренняя чашечка любимого чая или кофе. А еще лучше, если ее можно взять с собой. Подарите своему мужчине термокружку, чтобы он смог выпить бодрящий горячий напиток в авто по дороге на работу, а любителю долгих прогулок на природе обязательно понравится термос!


4. Спорт-инвентарь или фитнес-браслет

Приверженцы здорового образа жизни и любители спорта оценят такой подарок: фитнес-браслет с множеством полезных функций либо гантели, утяжелители, перчатки для защиты рук или настенный турник. Выбирайте подарок в зависимости от вида спорта, которым увлечен ваш мужчина.


5. Портативный аккумулятор

Современный человек владеет огромным количеством всевозможных полезных гаджетов, каждому из которых требуется зарядка. А потому портативный аккумулятор станет отличным подарком. Выбирайте модели с большой емкостью и возможностью заряжать несколько устройств одновременно.


6. Внешний жесткий диск

Внешний жесткий диск пригодится для переноса или хранения резервных копий важных файлов, будет полезен при работе с объёмными медиафайлами. Ваш мужчина точно обрадуется такому подарку.


7. Экшен-камера

Экшен‑камера станет замечательным подарком для любителей активного отдыха. Дополнить подарок можно аксессуарами: креплениями, штативом или защитным боксом.


8. Портативная колонка 

Любителю поездок на природу обязательно понравится такой подарок. Выбирайте колонку, выдающую качественный звук и обязательно водостойкую, чтобы ее удобно было использовать на любом пикнике.


9. Стильный рюкзак или кроссовки

Удобный повседневный образ отлично сочетается с кроссовками и вместительным рюкзаком. Обратите внимание на функциональность и расцветку предметов, которые будете дарить, и выбирайте качественные фирменные изделия.


10. Компьютерное кресло, наушники, клавиатура и мышь

Если ваш мужчина геймер или же его работа связана с компьютером, то ему просто необходимо удобное кресло, а также компьютерные аксессуары, которые сделают его работу или игру приятной и очень удобной.


11. Сертификат на впечатления

Возможно, ваш любимый давно мечтал прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе или прокатиться на картах. Тогда просто исполните его мечту! Подарите индивидуальный сертификат либо же парный, что разделить эту мечту с ним. Это только укрепит ваши отношения!


12. Настольная игра или набор для покера

Ваш любимый часто собирается с друзьями? Тогда подарите ему настольную игру или набор для покера, чтобы их времяпровождение стало еще интереснее.


13. Билеты на мероприятие

Подарите мужчине билеты на мероприятие, которое он давно хотел посетить – это может быть хоккей, концерт или выставка любимого автора.


14. Парфюм

Мужчины тоже любят вкусно пахнуть! Разузнайте, какой аромат его любимый, и презентуйте именного этот парфюм.


15. Коробочка с признаниями

Если ваш мужчина – романтик, можете придумать милый подарок, который расскажет о ваших чувствах. Возьмите коробочку и напишите на ней «100 причин, почему я люблю тебя», а внутрь вложите сто маленьких свертков бумаги с причинами ваших чувств и благодарностями любимому. Мужчины обожают, когда их хвалят и ценят их красивые поступки – от этого у них еще больше вырастают крылья!


16. Набор любимых сладостей

И среди мужчин встречаются сладкоежки! Соберите любимому набор его любимых вкусняшек – он будет в восторге.


17. Органайзер для инструментов

Такой подарок пригодится практически любому представителю сильного пола, особенно тому, кто сам мастерит ли ремонтирует что-то в доме.


18. Портмоне

Выбирайте вместительную модель из натуральной кожи, чтобы портмоне долго служило своему хозяину и радовало его.



Фото: Pinterest

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно 14 февраля весь мир празднует День всех влюбленных (или День Святого Валентина). И мы считаем, что это замечательный повод еще раз признаться второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: города под водой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by