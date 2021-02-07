Что подарить мужчине на 14 февраля: 18 оригинальных идей для любимого

Источник материала: ОНТ

Ежегодно 14 февраля весь мир празднует День всех влюбленных (или День Святого Валентина). И мы считаем, что это замечательный повод еще раз признаться второй половинке в своих чувствах! А как в этот день порадовать любимого мужчину – читайте в нашей подборке.

1. Держатель для смартфона

Этот подарок понравится любому автомобилисту, но может пригодиться и дома или в офисе. С помощью такого держателя смартфон можно закрепить на лобовом и использовать в качестве навигатора или видеорегистратора, а дома и на рабочем месте – как веб‑камеру.





2. Ремень, галстук или запонки

Классические элементы гардероба обязательно пригодятся любому мужчине. Цвет, форму, фасон выбирайте в соответствии с уже имеющимся у мужчины гардеробом. Более сдержанные варианты подойдут на каждый день, а для особых моментов можно обратить внимание на яркие модели.





3. Термокружка или термос

Что может быть лучше, чем утренняя чашечка любимого чая или кофе. А еще лучше, если ее можно взять с собой. Подарите своему мужчине термокружку, чтобы он смог выпить бодрящий горячий напиток в авто по дороге на работу, а любителю долгих прогулок на природе обязательно понравится термос!





4. Спорт-инвентарь или фитнес-браслет

Приверженцы здорового образа жизни и любители спорта оценят такой подарок: фитнес-браслет с множеством полезных функций либо гантели, утяжелители, перчатки для защиты рук или настенный турник. Выбирайте подарок в зависимости от вида спорта, которым увлечен ваш мужчина.





5. Портативный аккумулятор

Современный человек владеет огромным количеством всевозможных полезных гаджетов, каждому из которых требуется зарядка. А потому портативный аккумулятор станет отличным подарком. Выбирайте модели с большой емкостью и возможностью заряжать несколько устройств одновременно.





6. Внешний жесткий диск

Внешний жесткий диск пригодится для переноса или хранения резервных копий важных файлов, будет полезен при работе с объёмными медиафайлами. Ваш мужчина точно обрадуется такому подарку.





7. Экшен-камера

Экшен‑камера станет замечательным подарком для любителей активного отдыха. Дополнить подарок можно аксессуарами: креплениями, штативом или защитным боксом.





8. Портативная колонка

Любителю поездок на природу обязательно понравится такой подарок. Выбирайте колонку, выдающую качественный звук и обязательно водостойкую, чтобы ее удобно было использовать на любом пикнике.





9. Стильный рюкзак или кроссовки

Удобный повседневный образ отлично сочетается с кроссовками и вместительным рюкзаком. Обратите внимание на функциональность и расцветку предметов, которые будете дарить, и выбирайте качественные фирменные изделия.





10. Компьютерное кресло, наушники, клавиатура и мышь

Если ваш мужчина геймер или же его работа связана с компьютером, то ему просто необходимо удобное кресло, а также компьютерные аксессуары, которые сделают его работу или игру приятной и очень удобной.





11. Сертификат на впечатления

Возможно, ваш любимый давно мечтал прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе или прокатиться на картах. Тогда просто исполните его мечту! Подарите индивидуальный сертификат либо же парный, что разделить эту мечту с ним. Это только укрепит ваши отношения!





12. Настольная игра или набор для покера

Ваш любимый часто собирается с друзьями? Тогда подарите ему настольную игру или набор для покера, чтобы их времяпровождение стало еще интереснее.





13. Билеты на мероприятие

Подарите мужчине билеты на мероприятие, которое он давно хотел посетить – это может быть хоккей, концерт или выставка любимого автора.





14. Парфюм

Мужчины тоже любят вкусно пахнуть! Разузнайте, какой аромат его любимый, и презентуйте именного этот парфюм.





15. Коробочка с признаниями

Если ваш мужчина – романтик, можете придумать милый подарок, который расскажет о ваших чувствах. Возьмите коробочку и напишите на ней «100 причин, почему я люблю тебя», а внутрь вложите сто маленьких свертков бумаги с причинами ваших чувств и благодарностями любимому. Мужчины обожают, когда их хвалят и ценят их красивые поступки – от этого у них еще больше вырастают крылья!





16. Набор любимых сладостей

И среди мужчин встречаются сладкоежки! Соберите любимому набор его любимых вкусняшек – он будет в восторге.





17. Органайзер для инструментов

Такой подарок пригодится практически любому представителю сильного пола, особенно тому, кто сам мастерит ли ремонтирует что-то в доме.





18. Портмоне

Выбирайте вместительную модель из натуральной кожи, чтобы портмоне долго служило своему хозяину и радовало его.









Фото: Pinterest

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