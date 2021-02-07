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Назван продукт, который очищает кровь и помогает сохранить здоровье зимой

07.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Назван продукт, который очищает кровь и помогает сохранить здоровье зимой

  • 7.02.2021, 13:14
Назван продукт, который очищает кровь и помогает сохранить здоровье зимой
Иллюстрационное фото

По словам медиков, стоит добавить горсть этого продукта в ежедневный рацион.

Черный изюм очищает кровь от токсинов и помогает сохранить крепкое здоровье зимой. По словам медиков, стоит добавить горстку этого продукта в ежедневный рацион, пишет orthodox.od.ua.

Сушеные ягоды черного винограда содержат антиоксиданты и если каждый день их употреблять, то кровь будет очищаться от шлаков и вредных примесей. Также изюм ускоряет рост волос благодаря высокому содержанию витамина С. Он стимулирует волосяные фолликулы, предотвращая преждевременное поседение и потерю волос.

Этот недорогой продукт способен укрепить кости, ведь в нем содержатся кальций и калий – они помогают сдерживать остеопороз. Если ввести изюм в свой рацион, то произойдет нормализация уровня холестерина. Этот эффект достигается благодаря полифенолам. Человек может предотвратить болезни сердца и гипертонию.

Также черный изюм очень полезный для зубов. В сушеных ягодах содержатся фитохимические компоненты, помогающие в борьбе с микробами в полости рта и зубным кариесом. Изюм полезен и тем, кто страдает анемией. Он богат на железо, в результате повышается уровень гемоглобина. Все эти полезные эффекты позволят усилить иммунитет и сохранить крепкое здоровье.

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По словам медиков, стоит добавить горсть этого продукта в ежедневный рацион.
 
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