Источник материала: Хартия'97

В Аксаковщине провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами 7.02.2021, 12:58

Белорусы выходят на протест 183-й день подряд.

Жители поселка Аксаковщина под Минском провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста» .

Напомним, что сегодня в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью .

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