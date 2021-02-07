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В Аксаковщине провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами
Источник материала: Хартия'97
В Аксаковщине провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами
Белорусы выходят на протест 183-й день подряд.
Жители поселка Аксаковщина под Минском провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами. Об этом сообщает телеграм-канал
Напомним, что сегодня в мире проводится
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Белорусы выходят на протест 183-й день подряд.
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