Источник материала: Хартия'97

Ученые заявили о потрясающей находке под льдом Антарктики 1 7.02.2021, 12:36

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Специалисты провели бурения подо льдом континента.

Ученые Антарктики после бурения подо льдом континента обнаружили "первый проблеск жизни", скрытый на протяжении тысячелетий. Об этом сообщает Еxpress (перевод — apostrophe.ua ).





Группа ученых, во главе с доктором Джоном Приску, пробурили ледяной щит и взяли образцы воды из предполагаемого озера, скрытого под антарктическим ледяным покровом.

"Мы объединились с NASA и, используя спутниковые снимки, смогли увидеть плоские пятна по всему континенту, и именно здесь ледяной щит плавает над этими озерами. Это было наше первое впечатление об этих озерах, поэтому мы их пересчитываем и знаем, что там есть несколько огромных озер - это не просто большая глыба стабильного льда", - рассказал Приску, выступая с докладом.





По его словам, с помощью спутника ученые могут определить реки, текущие под ледяным покровом. Ученые пробурили лед и дошли до дна озера. Такое исследование смогло доказать, что под ледяным покровом были и реки.

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