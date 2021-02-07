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Холоднее всего сегодня ночью было в Бобруйске - минус 27,1 °С
Источник материала: Хартия'97
Холоднее всего сегодня ночью было в Бобруйске - минус 27,1 °С
В Минске было минус 26 градусов.
В Минске было сегодня ночью и утром -26,1°С, пишет
Интересно, что «теплее всего» было в окрестностях Бреста — минус 16°С, и Витебска — минус 17,1°С
Как видим по карте, ночью было три полюса холода: Минск — Воложин — Нарочь, окрестности Барановичей и окрестности Бобруйска.
В 11:00 в Минске было минус 18.
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В Минске было минус 26 градусов.
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