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Рижская Даугава загорается бело-красно-белым цветом в знак поддержки Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Рижская Даугава загорается бело-красно-белым цветом в знак поддержки Беларуси
Видеофакт.
Рижская Даугава загорается бело-красно-белым цветом в знак поддержки демократии в Беларуси, пишет телеграм-канал
Рижская дума вместе с местным мобильным оператором LMT использовала дроны, чтобы нарисовать флаг свободной Беларуси на Даугаве - реке, которая нас соединяет. Будь сильной, Беларусь!
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