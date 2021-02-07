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События воскресенья: Марши солидарности, запрос на экстрадицию
07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Что происходит в нашей стране 7 февраля.
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Маяк Минска креативит:
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Совместный марш в Минске:
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Следственный комитет через генпрокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича, заявил начальник международно-правового отдела СК Михаилом Вавуло газете «Беларусь сегодня».
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Утренний Марш солидарности в Жодино:
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7 февраля проходит международный День солидарности с Беларусью. Как
В частности, президент Литвы Гитанас Науседа написал в своем твиттере: «Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление белорусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!»
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