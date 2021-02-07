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«Брестское» кольцо Марадоны попало в центр скандала

07.02.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кольцо с синим камнем, который был подарен Диего Марадоне в Беларуси в 2018 году при его вступлении в должность президента брестского «Динамо», попало в заголовки многих СМИ мира.



Это изделие, стоимость которого, по некоторым оценкам, – 300 тысяч долларов, представляет собой на сегодняшний день часть наследства знаменитого футболиста, умершего 25 ноября 2020 года. В настоящее время идет процесс по его разделу.

На днях Марио Бодри – адвокат младшего сына Марадоны, Диегито Фернандо, – рассказал в телеэфире со ссылкой на свидетельство повара Диего, что перстень в настоящий момент находится у младшей дочери «десятки», Джаннины.

Со своей стороны, Джаннина резко отреагировала на данное заявление. В своих соцсетях она написала, в частности: «Если меня убьют в поисках этого кольца, которого у меня нет, будут все соучастниками».

Как ранее писали журналисты, Диего Марадоне очень нравился перстень, о котором идет речь. По свидетельствам, аргентинcкая звезда футбола хранил изделие в сейфе, находившемся под его кроватью.
 
 
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Кольцо с синим камнем, который был подарен Диего Марадоне в Беларуси в 2018 году при его вступлении в должность президента брестского «Динамо», попало в заголовки...
 
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