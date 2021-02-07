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Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой

07.02.2021 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для семьи Аллы Пугачевой поездки в Латвию стали традицией. Светская чета ежегодна отправлялась на отдых в Юрмалу, отдавая предпочтение комфортному прибалтийскому климату. Однако в 2020 году певица смогла похвастаться лишь памятными снимками, сделанными на побережье.

Примадонна решила не рисковать свои здоровьем и стабильным состоянием наследников. Именно поэтому в 2020 году звездная семья обошлась без моря, песка и палящего солнца, выбрав такую родную деревню Грязь.

Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира. Публика требовала особого внимания со стороны исполнительницы. К слову, большинство поддержало инициативу певицы и тоже осталось дома.

Как известно, Алла Борисовна одна из немногих представительниц российского шоу-бизнеса, кто отказался от заграничного отдыха. Возможно, что Максим Галкин настоял на летних каникулах в деревне Грязь. Ведь шоумен усиленно работал во время пандемии и постоянно уезжал в город.

Ярые поклонники так и не дождались фотографий Примадонны в купальнике, поэтому раскопали целые архивы из прошлогодних поездок артистки. Первым бросился в глаза кадр, сделанный на одном из пляжей в Юрмале. На снимке отчетливо видно, насколько сильно Алла Борисовна похудела ради сногсшибательных фотосессий.

«Это очень эротично! Но вы такая худая. Что тогда случилось?» – подметили фанаты.


На фото Пугачева предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку. Похоже, что такие изгибы сильно впечатлили подписчиков.
 
 
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Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира.
 
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