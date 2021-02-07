Источник материала: UDF



Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Это очень эротично! Но вы такая худая. Что тогда случилось?» – подметили фанаты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неожиданно всплыли фото полуголой пенсионерки Пугачевой Многочисленная аудитория Аллы Пугачевой уже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира.

Примадонна решила не рисковать свои здоровьем и стабильным состоянием наследников. Именно поэтому в 2020 году звездная семья обошлась без моря, песка и палящего солнца, выбрав такую родную деревню Грязь.Многочисленная аудиторияуже соскучилась по обнаженным фотографиям кумира. Публика требовала особого внимания со стороны исполнительницы. К слову, большинство поддержало инициативу певицы и тоже осталось дома.Как известно, Алла Борисовна одна из немногих представительниц российского шоу-бизнеса, кто отказался от заграничного отдыха. Возможно, чтонастоял на летних каникулах в деревне Грязь. Ведь шоумен усиленно работал во время пандемии и постоянно уезжал в город.Ярые поклонники так и не дождались фотографий Примадонны в купальнике, поэтому раскопали целые архивы из прошлогодних поездок артистки. Первым бросился в глаза кадр, сделанный на одном из пляжей в Юрмале. На снимке отчетливо видно, насколько сильно Алла Борисовна похудела ради сногсшибательных фотосессий.На фото Пугачева предстала в черном купальнике-бандо и женственных босоножках на каблучке, она кокетливо согнула стройную ножку. Похоже, что такие изгибы сильно впечатлили подписчиков.