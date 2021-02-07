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В России задержали четверых участников митингов против Лукашенко
Источник материала: Навiны
В России задержали четверых участников организации массовых акций протеста в Беларуси. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло в интервью газете «Советская Белоруссия».
«Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России», —
Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения.
По словам Михаила Вавуло, большинство правонарушителей выезжают именно в Россию, поскольку границ как таковых нет.
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В России задержали четверых участников организации массовых акций протеста в Беларуси. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил...
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