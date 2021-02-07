В России задержали четверых участников митингов против Лукашенко

В России задержали четверых участников организации массовых акций протеста в Беларуси. Об этом рассказал начальник международно-правового отдела СК Михаил Вавуло в интервью газете «Советская Белоруссия».





«Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России», — отметил начальник отдела СК.

Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения.

По словам Михаила Вавуло, большинство правонарушителей выезжают именно в Россию, поскольку границ как таковых нет.