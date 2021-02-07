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Посольство США: Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости

07.02.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Каждый день, но особенно сегодня, в день солидарности с Беларусью, Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости, говорится в заявлении посольства США в Минске, которое распространено 7 февраля. Сегодня по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит Международный день солидарности с Беларусью.

Посольство США: Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости

«Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело», — подчеркивается в заявлении.

В диппредставительстве напомнили, что «в декабре конгресс Соединенных Штатов принял, а президент подписал Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года».

«Акт о демократии в Беларуси прямо излагает позицию Америки: Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ, требуют соблюдения прав человека и будут привлекать к ответственности тех, кто нарушает права народа Беларуси, — говорится в заявлении. — Соединенные Штаты будут работать вместе с европейскими партнерами, чтобы поддержать тех, кто стремится к суверенной, демократической Беларуси, где верховенствует закон».

Посольство приводит слова лауреата Нобелевской премии белорусской писательницы Светланы Алексиевич: «Свобода — это не быстрый праздник, как мы мечтали. Это путь, долгий путь». «Каким бы долгим и извилистым ни был этот путь, в знак солидарности Соединенные Штаты проходят его вместе с народом Беларуси», — говорится в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый день, но особенно сегодня, в день солидарности с Беларусью, Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и...
 
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