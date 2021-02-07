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Оранжевый уровень. Синоптики предупреждают о морозах до -28°С
07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По юго-западу страны в понедельник ожидаются метели и снежные заносы.
В понедельник 8 февраля в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах Беларуси минимальная температура воздуха понизится до -28°С,
В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.
В Минске 8 февраля минимальная температура воздуха в окрестностях города составит -25..-27°С.
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По юго-западу страны в понедельник ожидаются метели и снежные заносы.
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