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Оранжевый уровень. Синоптики предупреждают о морозах до -28°С

07.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По юго-западу страны в понедельник ожидаются метели и снежные заносы.

Оранжевый уровень. Синоптики предупреждают о морозах до -28°С

В понедельник 8 февраля в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах Беларуси минимальная температура воздуха понизится до -28°С, сообщают синоптики.

В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

В Минске 8 февраля минимальная температура воздуха в окрестностях города составит -25..-27°С.

Рекомендации МЧС при сильных морозах, ветре и снегопадах

 
Теги: Минск
 
 
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По юго-западу страны в понедельник ожидаются метели и снежные заносы.
 
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