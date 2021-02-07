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Минфин за январь продал валютных облигаций больше, чем за весь прошлый год
Источник материала: Партизан
Министерство финансов Беларуси сообщает, что только в январе этого года на внутреннем рынке было продано долгосрочных облигаций на общую сумму 626,17 млн долларов. Это больше, чем за весь прошлый год.
За весь минувший год Минфин продал на внутреннем финансовом рынке государственные долгосрочные облигации на сумму 300 млн рублей и 463,44 млн долларов.
Эксперты финансового рынка отмечают, что остальные облигации в январе выкупили белорусские банки. Такой механизм в Беларуси используют, чтобы поддержать сложное финансовое положение промышленных грандов или реструктурировать их займы. В начале года в сложной ситуации оказался Белорусский металлургический завод.
По информации
Обозначая масштабы проблемы, Нацбанк отмечал, что ряд государственных предприятий – крупнейших кредитополучателей имеют ограниченные возможности по самостоятельному обслуживанию займа. Объем задолженности таких предприятий оценивается Национальным банком на уровне около 14% к ВВП.
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Министерство финансов Беларуси сообщает, что только в январе этого года на внутреннем рынке было продано долгосрочных облигаций на общую сумму 626,17 млн долларов....
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