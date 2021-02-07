ЗВР Беларуси упали на 3,5%. Что говорят эксперты?

Об этом сообщается на сайте Нацбанка, который приводит предварительные данные.





Там отмечается, что снижение по итогам января связано с плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 410,6 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.





Поддержанию же уровня международных резервных активов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.





Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.





Долги выросли, инвестиции снизились, экономика не растет

«Салідарнасці» кандидат экономических наук, доцент Леонид Злотников. - Если так пойдет, то за год падение может составить 40%. И это еще при том, что Нацбанк, как только может, сдерживает убытие валюты». «Это немало, - сказал о падении ЗВР в комментариикандидат экономических наук, доцент. - Если так пойдет, то за год падение может составить 40%. И это еще при том, что Нацбанк, как только может, сдерживает убытие валюты».





Эксперт напомнил, что банки страны перестали выдавать кредиты еще в прошлом году, их валютные запасы и депозиты уменьшаются. Нацбанк пытается поддержать валютные резервы в банках, но долго это продолжаться не может. В стране экономически неблагоприятная ситуация, и она будет влиять и на курс доллара, и на экономику в целом.





«Тенденция убывания будет продолжаться, потому что за последние годы регулярно происходило увеличение зарплат, при этом роста производительности не было», - говорит он.





И отмечает, что, по данным Белстата, с 2010 года реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 45%, а реальная заработная плата - на 76%. А вот ВВП за эти десять лет вырос на 10,6%.





Кроме того, промышленное производство за это время увеличилось на 18%, а инвестиции в основной капитал снизились на 14,6%.





Но для того, чтобы обеспечить рост ВВП, нужно чтобы росла экономика, чтобы создавалось больше продукта, и это выражалось в деньгах. Мы же имеем огромный разрыв в показателях. Реальные доходы выросли при малом росте выпуска продукции.





«Другими словами, мы стали есть пирог быстрее и большими кусками, а испечь новый с такой скоростью не можем», - приводит аллегорию эксперт.





Злотников дополнил, что к дисбалансу также приводит уменьшение внешних субсидий при возросшем количестве долгов. Эксперт напомнил, что Беларусь получила почти 140 млрд долларов «допи а», в том числе – 100 млрд – от России. При этом увеличился внешний долг: если в 2004 году он составлял около 2 млрд, то потом вырос почти до 40 млрд.



