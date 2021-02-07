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В Гродно мошенник собирал деньги за карты поляка и в долг. СК разыскивает потерпевших

07.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УСК по Гродненской области расследует уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере. Оно возбуждено в отношении 29-летнего жителя Гродно.




С июня 2017 года по октябрь 2019 года, как сообщает следствие, 29-летний местный житель под различными предлогами завладел денежными средствами своих знакомых в крупном размере. Так, в частности, он брал деньги на изготовление карты поляка или в долг, но в результате не выполнил взятые на себя обязательства, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Лиц, пострадавших от действий мужчины, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области +375 33 621-15-35 (круглосуточно).
 
Теги: Гродно
 
 
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УСК по Гродненской области расследует уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере. Оно возбуждено в отношении 29-летнего жителя Гродно.
 
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