В Гродно мошенник собирал деньги за карты поляка и в долг. СК разыскивает потерпевших













С июня 2017 года по октябрь 2019 года, как сообщает следствие, 29-летний местный житель под различными предлогами завладел денежными средствами своих знакомых в крупном размере. Так, в частности, он брал деньги на изготовление карты поляка или в долг, но в результате не выполнил взятые на себя обязательства, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Лиц, пострадавших от действий мужчины, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области +375 33 621-15-35 (круглосуточно).