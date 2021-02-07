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Сказочно красиво: «световые столбы» можно было наблюдать в небе под Минском

07.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Красивое природное явление наблюдают в эти дни под Минском.


Фото: vk.com/natureofbelarus



Об этом сообщается в сообществе «Природа Беларуси» в социальных сетях. Там опубликованы также снимки.

«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» – отмечается в описании к фотографиям.

Световые столбы - это атмосферное явление, которое вызывается отражением света на ледяных кристаллах в воздухе. 
 
Теги: Минск
 
 
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Красивое природное явление наблюдают в эти дни под Минском.
 
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