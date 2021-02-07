Сказочно красиво: «световые столбы» можно было наблюдать в небе под Минском





Фото: vk.com/natureofbelarus









Об этом сообщается в сообществе «Природа Беларуси» в социальных сетях. Там опубликованы также снимки.





«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» – отмечается в описании к фотографиям.





Световые столбы - это атмосферное явление, которое вызывается отражением света на ледяных кристаллах в воздухе.