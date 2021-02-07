Председатель Евросовета: кризис в Беларуси может закончиться только путем мирного диалога









«Прошло полгода, а жители Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Не может быть насилия против мирных демонстрантов, и Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных. Этот кризис может закончиться только путем полного мирного диалога», — заявил он.





Напомним, сегодня объявлен Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской. К нему присоединились многие страны ЕС и их лидеры, граждане этих стран и беларусские диаспоры за рубежом.