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Председатель Евросовета: кризис в Беларуси может закончиться только путем мирного диалога

07.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что политический кризис в Беларуси может закончиться только путем полного мирного диалога. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.



 
«Прошло полгода, а жители Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Не может быть насилия против мирных демонстрантов, и Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных. Этот кризис может закончиться только путем полного мирного диалога», — заявил он.

Напомним, сегодня объявлен Международный день солидарности с Беларусью, инициированный Светланой Тихановской. К нему присоединились многие страны ЕС и их лидеры, граждане этих стран и беларусские диаспоры за рубежом.
 
 
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Председатель Евросовета Шарль Мишель считает, что политический кризис в Беларуси может закончиться только путем полного мирного диалога. Об этом политик написал...
 
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