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Глава МИД Украины поддержал белорусов в День солидарности
Источник материала: Хартия'97
Глава МИД Украины поддержал белорусов в День солидарности
Белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.
Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал белорусов в День солидарности.
Политик заявил: «Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Беларусы должны иметь право решать свое будущее».
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Белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.
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