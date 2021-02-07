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Глава МИД Украины поддержал белорусов в День солидарности

07.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава МИД Украины поддержал белорусов в День солидарности

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  • 7.02.2021, 14:12
Глава МИД Украины поддержал белорусов в День солидарности
Дмитрий Кулеба

Белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.

Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал белорусов в День солидарности.

Политик заявил: «Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. Беларусы должны иметь право решать свое будущее».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

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Белорусский народ должен иметь право решать свое будущее.
 
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