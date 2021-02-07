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Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами нехороших людей, а потом скормить рептилиям

07.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами нехороших людей, а потом скормить рептилиям

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  • 7.02.2021, 14:02
Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами нехороших людей, а потом скормить рептилиям

Интересная акция.

Зоопарк Эль-Пасо в Техасе анонсировал традиционную акцию к 14 февраля. За $5 можно назвать таракана именем бывшего или босса. Насекомое скормят животным в прямом эфире.

«Пора прислать нам имя того, кто вас «разжучивал» — бывшего, начальника или того, кто был занозой в вашем боку, — и мы назовем таракана в их честь для вас», — говорится на странице зоопарка в Facebook.

Заказчикам таракан обойдется в $5, а за $25 можно будет купить замороженную крысу, которую тоже скормят рептилиям или другим обитателям зоопарка. А еще в этом году администраторы придумали вариант для веганов — они могут назвать именем насолившего человека кочан капусты и отдать его травоядному животному.

В зоопарке обещают, что в веселье будут участвовать много животных, особенно любимые фанатами сурикаты. В качестве особого поощрения директор зоопарка Джо Монтисано и сотрудники персонала обещают съесть таракана за каждую собранную тысячу долларов!

Заявки принимаются до 12 февраля, а торжественное поедание состоится 14-го. Собранные пожертвования пойдут на поддержку зоопарка.

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