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Жители Колодищей вышли на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители Колодищей вышли на акцию солидарности
Земляки поздравили координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля с днем рождения.
Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.
Жители поселка Полигон-Колодищи под Минском с самого утра вышли, чтобы поддержать своих соседей-политзаключенных, и поздравить координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля с днем рождения.
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Земляки поздравили координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля с днем рождения.
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