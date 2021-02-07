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Посольство США опубликовало заявление солидарности с Беларусью

07.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Посольство США опубликовало заявление солидарности с Беларусью

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  • 7.02.2021, 13:39
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Посольство США опубликовало заявление солидарности с Беларусью

Америка поддерживает белорусский народ и будет привлекать к ответственности тех, кто нарушает его права.

Каждый день, но особенно сегодня, в День солидарности с Беларусью, Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии, свободе и справедливости.

Об этом говорится с специальном заявлении солидарности, опубликованном на сайте Посольства США.

Основные свободы являются неотъемлемым правом всех народов, и их обеспечение в независимой, суверенной Беларуси давно назрело.

В декабре конгресс Соединенных Штатов принял, а президент подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020 года».

«Акт о демократии в Беларуси» однозначно заявляет о позиции Америки: Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ, требуют уважения прав человека и будут привлекать к ответственности тех, кто нарушает права народа Беларуси.

Соединенные Штаты будут работать вместе с европейскими партнерами, чтобы поддержать тех, кто стремится к суверенной, демократической Беларуси, где главенствует закон.

Белорусский лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич однажды сказала: «Свобода – это не скорый праздник, как мы о том мечтали. Это путь, долгий путь».

Каким бы долгим и извилистым ни был этот путь, в знак солидарности Соединенные Штаты проходят его вместе с народом Беларуси.

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Америка поддерживает белорусский народ и будет привлекать к ответственности тех, кто нарушает его права.
 
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