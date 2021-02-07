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Три минских района вместе вышли на громкий Марш солидарности
Источник материала: Хартия'97
Три минских района вместе вышли на громкий Марш солидарности
Люди дали понять диктатору, что они не остановятся.
Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.
Тракторный поселок, Велозавод и Шарики провели совместный марш в Минске.
Люди громко скандировали «Жыве Беларусь!» и «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».
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Люди дали понять диктатору, что они не остановятся.
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