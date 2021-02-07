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Три минских района вместе вышли на громкий Марш солидарности

07.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Три минских района вместе вышли на громкий Марш солидарности

  • 7.02.2021, 13:27
  • 1,113
Три минских района вместе вышли на громкий Марш солидарности

Люди дали понять диктатору, что они не остановятся.

Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью.

Тракторный поселок, Велозавод и Шарики провели совместный марш в Минске.

Люди громко скандировали «Жыве Беларусь!» и «Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

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Теги: Минск
 
 
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Люди дали понять диктатору, что они не остановятся.
 
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