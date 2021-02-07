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Канадский пенсионер превратил ходьбу по снегу в искусство - видео
07.02.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Чтобы не грустить в пандемию, канадский пенсионер отправляется на прогулки по заснеженным просторам.
На прогулку он обувает снегоступы - пожалуй, самое древнее приспособление для передвижения по снежному покрову. Благодаря широкой "подошве", давление на снег снижается, что позволяет гулять, не проваливаясь. А можно создавать на снегу настоящие произведения искусства!
Прежде, чем "нарисовать" узор на снегу, канадец готовит проект с помощью компьютерной программы. В итоге получаются по-настоящему масштабные проекты. Самый большой узор в диаметре - 400 метров!
Работы быстро тают, поэтому мужчина снимает их с высоты, чтобы и вы могли полюбоваться этой красотой. Смотрите видео Sputnik и тоже отправляйтесь на прогулку, снега в Беларуси сейчас немногим меньше, чем в Канаде.
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Ходьбу на снегоступах мужчина превращает в настоящее искусство и снимает фантастические узоры, которые остаются на снегу после прогулки. Посмотрите, какая...
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