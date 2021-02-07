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Кризис в Беларуси может закончится только путём диалога — глава Евросовета

07.02.2021 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кризис в Беларуси может закончится только путём диалога — глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель / Liga.net
Глава Европейского совета Шарль Мишель написал твит, в котором заверил белорусов в поддержке. Он считает, что политический кризис в нашей стране может закончится только благодаря мирному диалогу народа и власти.

«Прошло полгода, а жители Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Не может быть насилия против мирных демонстрантов, и Евросоюз требует освобождения всех политических заключённых. Этот кризис может закончится только путём полного мирного диалога», — заявил Шарль Мишель.


К диалогу с гражданским обществом страны ЕС и США призывают Александра Лукашенко с момента августовских протестов 2020 года. Правда, безрезультатно.

На данный момент в Беларуси насчитывается 227 политзаключённых, против участников протестов, активистов, участников президентской гонки заведено более 1000 уголовных дел. При этом нет ни одного дела по факту жестоких действий силовиков в отношении мирных граждан.
 
 
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На данный момент в Беларуси насчитывается 227 политзаключённых.
 
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