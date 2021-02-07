Источник материала: UDF



Глава Евросовета Шарль Мишель / Liga.net

«Прошло полгода, а жители Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать. Не может быть насилия против мирных демонстрантов, и Евросоюз требует освобождения всех политических заключённых. Этот кризис может закончится только путём полного мирного диалога», — заявил Шарль Мишель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кризис в Беларуси может закончится только путём диалога — глава Евросовета На данный момент в Беларуси насчитывается 227 политзаключённых.

К диалогу с гражданским обществом страны ЕС и США призываютс момента августовских протестов 2020 года. Правда, безрезультатно.На данный момент в Беларуси насчитывается 227 политзаключённых, против участников протестов, активистов, участников президентской гонки заведено более 1000 уголовных дел. При этом нет ни одного дела по факту жестоких действий силовиков в отношении мирных граждан.