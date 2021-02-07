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Фотоснимок, ставший символом преследования Навального, продан за 2 млн рублей
Источник материала: UDFФотограф Дмитрий Марков продал за 2 млн рублей снимок, ставший символом преследования Алексея Навального. Об этом сам Марков написал у себя в Фейсбуке.
На фотографии сотрудник силовых структур сидит в полном обмундировании и балаклаве в кабинете за столом под портретом президента Владимира Путина.
Торги стартовали с отметки в 10 тысяч рублей.
Марков попросил покупательницу разделить деньги поровну между двумя правозащитными организациями – ОВД инфо и Апология протеста.
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Торги стартовали с отметки в 10 тысяч рублей.
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