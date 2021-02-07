Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фотоснимок, ставший символом преследования Навального, продан за 2 млн рублей Торги стартовали с отметки в 10 тысяч рублей.

На фотографии сотрудник силовых структур сидит в полном обмундировании и балаклаве в кабинете за столом под портретом президентаТорги стартовали с отметки в 10 тысяч рублей.Марков попросил покупательницу разделить деньги поровну между двумя правозащитными организациями – ОВД инфо и Апология протеста.