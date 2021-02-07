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Европарламент предлагает наложить санкции на белорусских судей
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
«Личных санкций в отношении сотрудников правоохранительных органов недостаточно. Мы должны распространить их на судебные органы и правоохранительные органы, сторонников Лукашенко», — сказал Николас Бир в своем выступлении на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью» в субботу.
Он добавил, что европейские страны «должны искать баланс между давлением и сотрудничеством с белорусскими властями».
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская, в свою очередь, заявила, что «необходимо оказать эффективное давление на режим, чтобы ввести эффективные санкции против его „кошельков“, сил безопасности, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто теперь незаконно судит белорусов».
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Необходимо оказать эффективное давление на режим.
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