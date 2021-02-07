Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

«Радио Свобода»

«Личных санкций в отношении сотрудников правоохранительных органов недостаточно. Мы должны распространить их на судебные органы и правоохранительные органы, сторонников Лукашенко», — сказал Николас Бир в своем выступлении на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью» в субботу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европарламент предлагает наложить санкции на белорусских судей Необходимо оказать эффективное давление на режим.

Он добавил, что европейские страны «должны искать баланс между давлением и сотрудничеством с белорусскими властями».Бывший кандидат в президенты, в свою очередь, заявила, что «необходимо оказать эффективное давление на режим, чтобы ввести эффективные санкции против его „кошельков“, сил безопасности, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто теперь незаконно судит белорусов».