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Глава Евросовета: Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси

07.02.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Евросовета: Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси
Источник: EPA

Мишель подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться.

«Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать», — написал он в своем «Твиттере».

«Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси», — заявил он.

7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций.

Цель акций солидарности — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.

 
 
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Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
 
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