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Глава Евросовета: Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси
Источник материала: Навiны
Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель подчеркнул, что насилие в отношении мирных демонстрантов должно прекратиться.
«Прошло полгода, а люди Беларуси по-прежнему требуют, чтобы их голоса были услышаны. Мы продолжаем вас поддерживать», —
«Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси», — заявил он.
7 февраля по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской во многих странах проходит Международный день солидарности с Беларусью. По всему миру запланировано более 60 различных акций.
Цель акций солидарности — поддержать политзаключенных, число которых в Беларуси достигло 228, а также всех, кто подвергся репрессиям. Участники акций солидарности требуют остановить суды и насилие против белорусов, выступающих за перемены в своей стране.
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Глава Евросовета: Только полная приверженность мирному диалогу может положить конец кризису в Беларуси
Евросоюз требует освобождения всех политических заключенных в Беларуси, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
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