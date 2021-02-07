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Белорусская теннисистка Юлия Готовко стала победительницей турнира в Шымкенте
Источник материала: Навiны
Белоруска Юлия Готовко (386-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в казахстанском Шымкенте с призовым фондом 15 000 долларов.
По информации
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Белоруска Юлия Готовко (386-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в казахстанском Шымкенте с призовым фондом 15 000 долларов.
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