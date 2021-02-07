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Белорусская теннисистка Юлия Готовко стала победительницей турнира в Шымкенте

07.02.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Юлия Готовко (386-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в казахстанском Шымкенте с призовым фондом 15 000 долларов.

Белорусская теннисистка Юлия Готовко стала победительницей турнира в Шымкенте

По информации pressball.by, в финальном матче наша соотечественница переиграла россиянку Анастасию Тихонову (698 ВТА) — 7:5, 6:2.

 
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Белоруска Юлия Готовко (386-й номер рейтинга ВТА) стала победительницей турнира в казахстанском Шымкенте с призовым фондом 15 000 долларов.
 
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