Амбасадары краін Эўразьвязу сустрэліся ў Менску са сваякамі палітвязьняў і загіблых падчас пратэстаў

Источник материала: Свабода

«Сёньня ў Менску кіраўнікі дыпляматычных місій Эўрапейскага зьвязу мелі гонар сустрэцца з блізкімі беларусаў, забітых толькі за тое, што яны мірна патрабавалі выкананоня сваіх асноўных правоў», — напісаў амбасадар у Фэйсбуку.

У сустрэчы прынялі ўдзел родныя некалькіх палітычных зьняволеных.

«#WeStandWithBelarus у гэты Дзень салідарнасьці і кожны дзень, пакуль усе палітычныя зьняволеныя не выйдуць на свабоду і ўсе вінаватыя ня будуць прыцягнуты да адказнасьці», — напісаў Шубель.

У сустрэчы акрамя Шубеля прынялі ўдзел амбасадары Аўстрыі, Нямеччыны, Італіі, Латвіі, Літвы, Нідэрландаў, Польшчы, Фінляндыі, Францыі і Эстоніі.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);