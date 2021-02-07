Источник материала: UDF



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«Сценарий, протестированный в Белоруссии, доказал свою эффективность. В Кремле точно не собираются становиться на колени. Лукашенко удержался. У Мадуро все в порядке. А то, что происходит на улицах у нас, ни в какое сравнение не идет с тем, что было у них», - сказал источник Reuters.

«Кремль далек от того, чтобы бояться», - заверяет другой собеседник агентства.

«Беларусь показала, что репрессивные режимы имеют огромные возможности. Венесуэла тоже доказывает это, хотя там люди в прямом смысле голодают - нет зарплат, нет работы, преступность. Ничего этого нет в России. Поэтому у Кремля гигантские ресурсы», - сказал источник.

«Чем больше Кремль проецирует уверенность, что он может выйти сухим из воды, тем больше, вероятно, он обеспокоен. Массированная переброска сил на улицы - это все о том, чтобы убедить людей, что сопротивление бесполезно», - говорит Марк Галеотти, старший научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

«Люди, сидящие в Кремле прагматичны. Они изучили историю и видели, что протесты затухают рано или поздно. А генералы, подавляющие их, знают, что никто не накажет за избыточное насилие. А вот за чрезмерную мягкость наказать могут», - говорит Орешкин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Это была только разминка»: Кремль готовится к «белорусскому сценарию» с протестами в России В Кремле считают «эффективным» белорусский сценарий террора.