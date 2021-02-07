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«Это была только разминка»: Кремль готовится к «белорусскому сценарию» с протестами в России
Источник материала: UDF
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
По их словам, высшее руководство России в случае необходимости готово пойти на еще большую жестокость, чтобы задушить протестные акции, которые охватили более 100 городов, а в некоторых - стали беспрецедентными по масштабу с начала 1990х.
В Кремле считают «эффективным» белорусский сценарий террора, позволивший Александру Лукашенко удержаться у власти, несмотря на то, что митинги за его отставку вывели на улицы 10% населения Минска.
«Сценарий, протестированный в Белоруссии, доказал свою эффективность. В Кремле точно не собираются становиться на колени. Лукашенко удержался. У Мадуро все в порядке. А то, что происходит на улицах у нас, ни в какое сравнение не идет с тем, что было у них», - сказал источник Reuters.
«Кремль далек от того, чтобы бояться», - заверяет другой собеседник агентства.
«Беларусь показала, что репрессивные режимы имеют огромные возможности. Венесуэла тоже доказывает это, хотя там люди в прямом смысле голодают - нет зарплат, нет работы, преступность. Ничего этого нет в России. Поэтому у Кремля гигантские ресурсы», - сказал источник.
Хотя применение насилия на митингах осудили страны ЕС и США, их давление оказалось бессильно изменить решение Кремля по Алексею Навальному, которого суд отправил в колонию почти на три года за то, что тот не отмечался в органах ФСИН по условному сроку, будучи в коме и на лечении в Германии.
Многократно высказанная «озабоченность» пока не переросла в санкции, даже персональные. Заседание глав МИД ЕС по ситуации в России в конце января закончилось ничем. Новое состоится лишь в конце месяца.
Западные аналитики видят в демонстрации силы нарастающий страх. Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину находится на 10-летнем минимуме (53%), а в отдельных регионах упал так низко, как опросы не показывали еще никогда.
«Чем больше Кремль проецирует уверенность, что он может выйти сухим из воды, тем больше, вероятно, он обеспокоен. Массированная переброска сил на улицы - это все о том, чтобы убедить людей, что сопротивление бесполезно», - говорит Марк Галеотти, старший научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.
У Кремля есть основания для уверенности, возражает политолог Дмитрий Орешкин: рейтинг Путина по-прежнему выше, чем у Навального, и в отсутствии контрэлит ему ничего не угрожает.
«Люди, сидящие в Кремле прагматичны. Они изучили историю и видели, что протесты затухают рано или поздно. А генералы, подавляющие их, знают, что никто не накажет за избыточное насилие. А вот за чрезмерную мягкость наказать могут», - говорит Орешкин.
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В Кремле считают «эффективным» белорусский сценарий террора.
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