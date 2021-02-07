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Астрологи назвали три самых ленивых и самых трудолюбивых знака Зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Какие знаки зодиака самые ленивые
Водолей
Рейтинг самых ленивых знаков зодиака возглавляют Водолеи. Они любят все дела откладывать на потом, причем даже если речь идет о задачах первостепенной важности. Представители знака делают только то, к чему лежит душа. Если же с удовлетворением личных потребностей и желаний дело не имеет отношения, Водолеи могут и вовсе не выполнить его.
Представителей этого знака тяжело принудить к той работе, которая им не по нраву. При этом труда они не боятся. Если у Водолеев появилась цель — они способны ее достичь любыми способами.
Весы
Представители знака Весы со стороны кажутся ленивыми из-за того, что очень медлительны. Им необходимо обдумать каждый шаг, ведь интуитивные принятия решений совсем не в их правилах. Длинные размышления в итоге приводят к тому, что работу выполняет кто-то другой, слишком нетерпеливый.
Работы Весы не боятся. Если дождаться момента, когда они все обдумали, то после оторвать от бурной деятельности их довольно сложно. Выполнять все поставленные задачи они будут так же медленно, но очень качественно и эффективно.
Рыбы
Представители знака ленивы из-за того, что боятся проявлять инициативу. Если им предложить какое-нибудь дело, они не откажутся от работы. Но если предложение не поступит — искать ответственность на свою голову они не станут.
Стимулом для Рыб может стать вознаграждение любого характера. Если представители знака не уверены в результате задуманного, то к реализации они не преступят, ведь не желают зря терять драгоценное личное время и силы.
Трудолюбивые знаки зодиака
Овен
Рейтинг самых трудолюбивых знаков зодиака возглавляют Овны. Представители этого знака не могут усидеть на месте даже в свой выходной. Они добиваются успехов в карьере. Представители знака всегда задерживаются на работе, подменяют коллег на выходных или во внеурочное время, берут задания на дом. При этом дома у них также всегда находится масса бытовых задач, требующих внимания и бурной деятельности.
Дева
Представителей знака можно назвать настоящими «пчелками». При этом качество работы, выполненной Девами, всегда будет на высоком уровне, ведь они во всем стараются достигать совершенства. За любое дело Девы не возьмутся. Они углубляются только в том, что могут выполнить, действительно, хорошо.
Козерог
Рациональный подход к жизни заставляет Козерогов много и упорно трудиться ради достижения своих целей. Они не готовы принимать помощь со стороны, так как не уверены ни в ком, кроме себя самого. Представители знака любят лениться, но только тогда, когда это не мешает реализации личных амбиций.
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Рациональный подход к жизни заставляет Козерогов много и упорно трудиться.
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